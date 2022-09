Colete à prova de balas salva vida de cabo-PM em Resende

Matéria publicada em 14 de setembro de 2022, 08:01 horas

Resende – Um colete à prova de balas salvou a vida de um cabo-PM lotado no 37º Batalhão. Sete homens atiraram contra policiais militares, que revidaram os disparos, na terça-feira, dia 13, na Rua dos Trabalhadores, no Jardim Beira Rio, em Resende.

Durante o confronto, um dos criminosos atirou nas costas do cabo, mas a bala ficou alojada no colete de proteção balística do policial. A vítima foi levada para o Hospital de Emergência de Resende. A viatura da PM número 54-9630 foi alvejada a tiros.

Após o cessar fogo, os agentes recolheram no local da troca de tiros, oito estojos de calibre 9 milímetros e dois estojos de calibre.380. Não se sabe se algum criminoso foi ferido.

Ninguém foi preso. A ocorrência da PM foi registrada na 89ª DP (Resende), como tentativa de homicídio praticada contra PM.

.