Coletivo faz exposição de produtos artesanais em Volta Redonda

Matéria publicada em 4 de maio de 2023, 14:10 horas

Feira conta com artesãos, artistas, estilistas, culinaristas e produtores da região Sul Fluminense

Volta Redonda – Um programa diferente para este sábado (6): das 10h às 17, no Calçadão da Avenida Dezessete de Julho, no Aterrado, acontece mais uma edição do ‘Cordel do Calçadão’. O evento é promovido pelo Coletivo Circulandô, formado por artesãos, artistas, estilistas, culinaristas e produtores individuais do Sul Fluminense.

De acordo com um dos idealizadores do evento, o publicitário Davi Tedesco, a feita será um encontro de comidinhas, moda, arte e fé. Ao todo serão 15 expositores com os mais variados produtos: perfumaria, acessórios em pedras naturais e prata, bolsas, arte em resina, mosaicos, velas aromáticas, tapetes, peças em madeira e muita criatividade.

“A ideia é fazermos um esquenta com dicas de presentes para o Dia das Mães, além, é claro, de proporcionar lazer e bem-estar aos visitantes”, contou Tedesco, lembrando que, na parte de gastronomia, os visitantes poderão degustar pães de fermentação natural, salgados e linguiças artesanais, pão de queijo canastra, doces e geleias caseiras, conservas naturais, cookies frescos e o delicioso Acarajé da Jurema.

Para garantir que a solidariedade também esteja presente, o Coletivo sugere aos visitantes que levem um quilo de alimento não perecível. Todo o material arrecadado será doado para projetos sociais.