Colisão de micro-ônibus e caminhão deixa um morto e dois feridos em Barra Mansa

Matéria publicada em 24 de abril de 2023, 12:20 horas

Barra Mansa – A colisão entre um micro-ônibus e um caminhão deixou um morto e dois feridos, na tarde deste domingo (23), no km 268 da Via Dutra, em Barra Mansa. Os feridos foram socorridos para a Santa Casa de Misericórdia, e estão em estado grave.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 17h, quando os veículos colidiram pela lateral. Os feridos eram passageiros do micro-ônibus.

No mesmo dia, por volta das 17h45, um motociclista e uma passageira foram socorridos ao mesmo hospital, após caírem de moto, na altura do km 290. O acidente ocorreu porque o pneu traseiro do veículo estaria gasto.