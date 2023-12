Vassouras – Uma colisão lateral, envolvendo um caminhão e um carro, na manhã deste sábado (23), deixou cinco pessoas feridas, na Rodovia Lúcio Meira, em Vassouras. As vítimas foram levadas para o Hospital de Vassouras. Com a força do impacto, uma roda do caminhão chegou a ser arrancada.

O trânsito chegou a ficar no sistema pare e siga, mas já foi normalizado.