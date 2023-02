Colisão entre carreta e cavalo-trator deixa um ferido em Barra Mansa - Diário do Vale

Matéria publicada em 14 de fevereiro de 2023, 10:05 horas

Condutor de um dos veículos ficou preso às ferragens; acidente aconteceu na Rodovia Presidente Dutra

Barra Mansa – Uma colisão traseira entre um cavalo-trator e uma carreta no fim da noite desta segunda-feira (13), deixou um ferido na Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa. O motorista do cavalo-trator ficou preso às ferragens, sendo socorrido e levado para a Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa. O condutor da carreta saiu ileso.

A pista sentido Rio de Janeiro, na altura do Km 284, chegou a ficar totalmente interditada no início da madrugada desta terça-feira, dia 14. A faixa esquerda foi liberada e, pouco tempo depois, a via foi totalmente desobstruída.