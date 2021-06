Colisão entre dois caminhões é registrada na Dutra em Itatiaia 

Matéria publicada em 10 de junho de 2021, 08:07 horas

Itatiaia – Uma colisão traseira entre dois caminhões foi registrada nessa quarta-feira (9), na altura do km 319 da Dutra, sentido São Paulo, em Itatiaia. Segundo agentes da Polícia Rodoviária Federal, o acidente, com um ferido, aconteceu às 22h50.

No local, a equipe da 7ª DEL PRF verificou que um caminhão Volvo/VM 260 6X2R, com placas de Valinhos (SP), havia colidido na traseira de um caminhão VW/17.180 Euro3 Worker, com placas do Rio de Janeiro (RJ). Devido à colisão, o segundo caminhão ficou imobilizado na faixa da direita, vindo a interditar a pista parcialmente.

De acordo com os agentes, o condutor do Volvo teve algumas escoriações, mas recusou atendimento médico. O trecho permaneceu interditado até à meia-noite, sendo liberado em seguida. ”Não houve congestionamento devido ao baixo fluxo de veículos por conta do horário”, disse um PRF.