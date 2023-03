Colisão entre dois caminhões e um carro deixa um ferido em Barra Mansa - Diário do Vale

Matéria publicada em 21 de março de 2023, 14:15 horas

Vítima ficou presa nas ferragens, mas foi socorrida, apenas com ferimentos leves

Barra Mansa – Um acidente envolvendo dois caminhões e um automóvel Gol, na Rodovia Presidente Dutra, na altura do KM 281, em Barra Mansa, deixou um idoso, de 60 anos, ferido, na manhã de terça-feira (21). A vítima chegou a ficar presa nas ferragens do carro, mas foi socorrida para a Santa Casa de Misericórdia. Segundo informações preliminares, ele teve apenas ferimentos leves.

De acordo com a apuração do Diário do Vale, o trânsito estava congestionado por conta de uma obra na rodovia. Com isso, condutor do Gol freou bruscamente, sendo atingido por um caminhão que seguia logo atrás e não conseguiu desviar, jogando o carro para a outra faixa. Naquela via, o outro caminhão também não conseguiu desviar e acabou passando por cima do automóvel, ficando imobilizado sobre a parte direita do veículo. Os motoristas dos caminhões saíram ilesos.