Colisão entre dois carros causa incêndio em VR

Volta Redonda – Um acidente entre dois carros resultou em um incêndio na madrugada deste sábado na avenida Sávio Gama, no Retiro, em Volta Redonda.

De acordo com informações obtidas pela reportagem, um veículo Ford KA conduzido por uma mulher, bateu na traseira de um Chevrolet Tracker, estacionado na via.

Após a colisão, deu-se início a um incêndio que atingiu os dois veículos.

Os agentes do 28° Batalhão da Polícia Militar, 1° Sgt Xavier e o 3°Sgt R.Viana, que estavam em patrulhamento na região, flagraram o incêndio e, ao chegar no local, encontraram a condutora do Ford KA e uma amiga próxima aos veículos.

Eles tentaram apagar o incêndio com extintores, mas como não conseguiram, solicitaram apoio do Corpo de Bombeiros.

Uma equipe do 22° Grupamento esteve no local e conteve as chamas. Os Bombeiros tentaram examinar as ocupantes do Ford KA, que negaram atendimento médico.

Desta forma, os policiais solicitaram apoio da Supervisão de Graduado que conduziu as mulheres para a 93 Delegacia de Polícia Civil, onde a motorista foi autuada no Artigo 306, do Código Brasileiro de Trânsito.

