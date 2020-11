Colisão entre dois carros deixa duas pessoas feridas na BR-393 em Volta Redonda

Matéria publicada em 10 de novembro de 2020, 13:07 horas

Volta Redonda – Duas pessoas ficaram feridas após se envolverem num acidente do tipo colisão traseira entre um Corsa e um Voyage, na manhã desta terça-feira, dia 10, no km 285,4 da BR-393, próximo ao trevo do bairro Água Limpa, em Volta Redonda.

De acordo com agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor e passageiro do Voyage, que não tiveram suas idades divulgadas, foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados ao Hospital São João Batista (HSJB). O condutor do Corsa não se feriu.

A PRF informou que o trânsito chegou a ser interrompido, mas logo foi liberado após a retirada dos veículos.