Colisão entre dois ônibus no Aterrado deixa idosa ferida em VR - Diário do Vale

Matéria publicada em 16 de março de 2023, 16:54 horas

Volta Redonda – Uma mulher idosa, cujo nome não foi divulgado, foi uma das vítimas de um acidente envolvendo dois ônibus das viações Elite e Pinheiral. O caso aconteceu no final da manhã desta quinta-feira (16), na Avenida Paulo de Frontin, no bairro Aterrado, próximo à prefeitura municipal. Oito pessoas tiveram ferimentos leves – hematomas e dores. Apenas a mulher, moradora do bairro Candelária, precisou ser encaminhada ao Hospital São João Batista (HSJB) para levar pontos em um corte no joelho. Ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e sua situação foi monitorada por representantes de uma das empresas. A mulher foi medicada e passa bem. O caso foi registrado na 93ª Delegacia de Polícia (DP).

Acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira

Foto: Cedida pela Polícia Militar