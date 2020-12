Colisão entre dois veículos deixa idosa ferida em Barra do Piraí

Matéria publicada em 5 de dezembro de 2020, 10:09 horas

Barra do Piraí – Uma idosa, de 72 anos, ficou gravemente ferida na noite desta sexta-feira (4), após uma colisão frontal entre um veículo, modelo HB20 conduzido por ela, e uma van, no km 272, na BR-393, em Barra do Piraí.

Segundo agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima foi socorrida para o Hospital São João Batista (HSJB), em Volta Redonda.

Não há detalhes sobre as circunstâncias do acidente, registrado às 18h, próximo ao parque aquático Aldeia das Águas.