Colisão entre moto e caminhonete deixa um ferido em Barra Mansa

Matéria publicada em 2 de setembro de 2020, 12:16 horas

Acidente foi registrado na manhã desta quarta-feira, dia 02, no km 299 da BR-393

Barra Mansa – Um motociclista, de 57 anos, ficou ferido após sofrer um acidente na manhã desta quarta-feira, dia 02, na altura do km 299 da BR-393, em Barra Mansa. De acordo com agentes da Polícia Rodoviária Federal, houve uma colisão lateral entre a motocicleta que o homem conduzia e uma caminhonete, modelo VW/Saveiro, por volta das 10h, no trecho.

A PRF afirma que o condutor da caminhonete seguia sentido Via Dutra e ao sinalizar que se deslocaria para a direita, a fim de sair da rodovia pelo acostamento, foi atingido pela motocicleta, que vinha transitando pelo acostamento. O motorista não se feriu.

Segundo a PRF, o motociclista foi socorrido pela equipe de resgate do Corpo de Bombeiros e encaminhado para a Santa Casa de Barra Mansa, com suspeita de fratura no braço.

A Equipe da 7ª DEL PRF compareceu ao local para atendimento do acidente e preenchimento do Boletim de Acidente de Trânsito (BAT).