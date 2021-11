Colisão entre veículos de carga deixa três feridos na Dutra em Piraí; um ficou preso às ferragens

Matéria publicada em 19 de novembro de 2021, 19:07 horas

Piraí – Por volta das 17h desta sexta-feira, dia 19, um acidente envolvendo um caminhão e uma carreta no km 237 da Dutra, deixou três feridos.

Uma equipe da PRF, ao chegar ao local, apurou que o condutor de um caminhão ao fazer a curva, no sentido RJ, veio a aquaplanar, perdendo o controle, saindo de traseira, colidindo contra a mureta central e tendo a traseira do caminhão invadido a pista no sentido oposto (SP). Uma carreta que seguia no sentido SP e passava no mesmo momento não conseguiu desviar e colidiu na traseira do caminhão, “dando L”.

O condutor e passageiro do caminhão foram socorridos com ferimentos. O motorista da carreta se feriu gravemente e ficou preso nas ferragens.

A PRF e a equipe de resgate da CCR Nova Dutra estão no local para controlar o trânsito, já que as duas pistas estão com interdição parcial nos dois sentidos.

Equipes trabalham para retirar o condutor da carreta das ferragens e socorrê-lo para o hospital.

No momento o fluxo no sentido SP segue apenas pelo acostamento e no sentido RJ apenas pela faixa da esquerda; o que ocasiona congestionamento nos dois sentidos. No momento do acidente chovia e continua chovendo no local.