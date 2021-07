Colisão entre veículos deixa condutora ferida na Via Dutra, em Resende

Matéria publicada em 31 de julho de 2021, 18:59 horas

Resende – Uma mulher, de 40 anos, ficou ferida durante um acidente na altura do km 307, da Via Dutra, em Resende. Ela conduzia um Prisma, que não teria conseguido frear a tempo, atingindo a traseira de um furgão Peugeot Boxer. Segundo a PRF, a condutora estava sem cinto de segurança e por isso atingiu o volante e o para-brisa do próprio carro.

Ela foi socorrida por equipe da Nova Dutra, sendo levada ao Hospital de Emergência de Resende. O condutor do Boxer não se feriu com a colisão. Como o carro estava em dia, foi liberado. Já o Prisma, com licenciamento vencido, foi removido para o pátio da Polícia Rodoviária Federal.