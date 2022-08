Colisão entre veículos na Dutra deixa uma pessoa ferida próximo a Itatiaia

Matéria publicada em 23 de agosto de 2022, 16:04 horas

Itatiaia- Na tarde desta terça-feira, agentes da Polícia Rodoviária Federal foram informados sobre um acidente com vítima no km 312 da Dutra, em Itatiaia.

Segundo informações dos agentes, um veículo Chevrolet/Classic havia colidido na traseira de um Ford/Escort, fazendo com que este último girasse na pista, colidindo em seguida contra a mureta central, e seguir de ré até o acostamento, onde acabou colidindo com a traseira na defensa, ficando imobilizado no acostamento com a parte frontal virada para a contramão.

De acordo com a PRF, o condutor de 49 anos do Chevrolet/Classic nada sofreu. Já o condutor de 61 anos do Ford/Escort foi socorrido com ferimentos pela equipe da CCR RIO SP para o Hospital de Emergência de Resende.

Segundo os agentes da PRF, foi lavrado um TCO em desfavor do condutor do Classic por lesão corporal culposa.