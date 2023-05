Colônia de Férias da Firjan SESI está com inscrições abertas para crianças de 4 a 14 anos

Matéria publicada em 31 de maio de 2023, 16:38 horas

Atividades ocorrem entre os dias 17 e 28 de julho nos Centros de Promoção da Saúde do Sul Fluminense nos municípios de Resende, Volta Redonda e Barra Mansa

Sul Fluminense – Estão abertas as inscrições para a temporada de inverno 2023 da Colônia de Férias da Firjan SESI para crianças entre 4 e 14 anos. A Colônia ocorre nos dias 17 a 28 de julho dentro dos Centros de Promoção da Saúde da Firjan SESI. A programação conta com oficinas nas temáticas de saúde e estímulo aos hábitos saudáveis; modalidades esportivas; atividades onde as crianças criam dobraduras de papéis ou constroem instrumentos musicais; jogos cooperativos, gincanas e desafios em equipe. As inscrições vão de 25 de maio a 14 de julho.

As atividades são elaboradas por especialistas da Firjan SESI, com turmas classificadas conforme a faixa etária e capacidade de atendimento limitada. A Colônia de Férias acontecerá das 13h às 17h em 16 unidades da Firjan SESI. No Sul Fluminense as atividades ocorrem em Resende, Barra Mansa e Volta Redonda. Nas regiões Serrana e Centro Sul Fluminense: Nova Friburgo, Petrópolis e Três Rios. No Norte e Noroeste do estado: Campos, Macaé, Itaperuna e Santo Antonio de Paduá.

Já na região metropolitana, as Colônias ocorrem nos Centros de Promoção da Saúde na Cinelândia, Jacarepaguá e Vicente de Carvalho, na cidade do Rio, e em Duque de Caxias, Nova Iguaçu e São Gonçalo, na Baixada e Grande Rio. Veja os endereços das unidades Firjan SESI:

Interior fluminense

Resende – Avenida Marcílio Dias 468, Jardim Jalisco

Barra Mansa – Av. Argemiro de Paula Coutinho 2.000, Centro

Volta Redonda – Av. Lucas Evangelista de O. Franco 595, Aterrado

Campos – Avenida Deputado Bartolomeu Lizandro 862, Parque Jardim Carioca

Macaé – Alameda Etelvino Gomes 155, Riviera Fluminense

Itaperuna – Av. Deputado José de Cerqueira Garcia 883

Pádua – Av. João Jazbik 740, Dezessete

Nova Friburgo – Rua Teresópolis 248, Vila Amélia

Petrópolis – Av. Barão do Rio Branco 2.564, Retiro

Três Rios – Av. Vereador Mario de Castro Reis 35, Nova Niterói

Região Metropolitana

Cinelândia – Rua Santa Luzia, 685, Centro – RJ

Jacarepaguá – Av. Geremario Dantas 342, Tanque

Vicente de Carvalho – Av. Pastor Martin Luther King Jr. 6475

Duque de Caxias – Rua Artur Neiva 100, 25 de Agosto

Nova Iguaçu – Rua Gerson Chernicharo 1321, Bairro da Luz

São Gonçalo – Rua Dr. Nilo Peçanha 134, Centro

Para mais informações sobre a Colônia de Férias da Firjan SESI, ligue para a Central de Atendimento da Firjan SESI: 4002-0231, nos dias úteis, das 9h às 18h.