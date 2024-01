Colônia de Férias Firjan SESI começa na próxima segunda-feira (15)

Estado do Rio – Começa na próxima segunda-feira (15), a temporada de verão 2024 da Colônia de Férias Firjan SESI. Voltada para crianças entre 4 e 14 anos, a Colônia ocorre até 26 de janeiro dentro dos Centro de Promoção da Saúde da Firjan SESI. Os interessados ainda podem se inscrever até sexta-feira (12), nas unidades.

A programação da Colônia de Férias Firjan SESI conta com oficinas nas temáticas de saúde e estímulo aos hábitos saudáveis; modalidades esportivas; atividades maker, onde as crianças colocam a “mão na massa” para criar dobraduras de papéis ou construir instrumentos musicais, por exemplo; jogos cooperativos, gincanas e desafios em equipe.

Nesta edição da Colônia, as atividades serão realizadas no período de 13h às 17h (vespertino) nas seguintes unidades: Rio de Janeiro (Jacarepaguá e Vicente de Carvalho), Barra Mansa, Campos, Caxias, Friburgo, Itaperuna, Jacarepaguá, Macaé, Nova Iguaçu, Pádua, Petrópolis, Resende, São Gonçalo, Três Rios, Vicente de Carvalho e Volta Redonda.

As inscrições podem ser realizadas em todos os endereços abaixo. Para mais informações sobre a Colônia de Férias da Firjan SESI, basta entrar em contato via Whatssap: (21) 99925-0363 ou procurar as unidades Firjan SESI:

Resende – Avenida Marcílio Dias 468, Jardim Jalisco

Barra Mansa – Av. Argemiro de Paula Coutinho 2.000, Centro

Volta Redonda – Av. Lucas Evangelista de O. Franco 595, Aterrado

Três Rios – Av. Vereador Mario de Castro Reis 35, Nova Niterói

Jacarepaguá – Av. Geremario Dantas 342, Tanque

Vicente de Carvalho – Av. Pastor Martin Luther King Jr. 6475

Duque de Caxias – Rua Artur Neiva 100, 25 de Agosto

Nova Iguaçu – Rua Gerson Chernicharo 1321, Bairro a Luz

São Gonçalo – Rua Dr. Nilo Peçanha 134, Centro

Campos – Avenida Deputado Bartolomeu Lizandro 862, Parque Jardim Carioca

Macaé – Alameda Etelvino Gomes 155, Riviera Fluminense

Nova Friburgo – Rua Teresópolis 248, Vila Amélia

Itaperuna – Av. Deputado José de Cerqueira Garcia 883

Petrópolis – Av. Barão do Rio Branco 2.564, Retiro

Pádua – Av. João Jazbik 740, Dezessete