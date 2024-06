Colônia Italiana de Porto Real será homenageada com Medalha Tiradentes

Porto Real – Para homenagear a Associação Vittorino Emanuelle II – Porto Real, o deputado Tande Vieira (PP) protocolou na Alerj um Projeto de Resolução que concede a Medalha Tiradentes e o respectivo Diploma à entidade. A proposta foi aprovada nesta quarta-feira (26), quando a resolução entrou em vigor.

“A Associação Vittorio Emanuele II tem uma história muito bonita, é uma entidade sem fins lucrativos, fundada por descendentes de italianos, e essas famílias chegaram em Porto Real no ano de 1875. Agora, em 2024, completa 150 anos da imigração italiana aqui no Brasil. São 150 anos que unem a Itália e o Brasil, e, com certeza, essa história faz parte do crescimento e desenvolvimento do nosso país. A Associação tem o principal objetivo de preservar e divulgar a Cultura Italiana em Porto Real”, ressaltou o deputado Tande Vieira.

Em 1875, 50 famílias italianas chegaram no Estado do Rio de Janeiro e iriam para Santa Catarina, mas por conta de uma epidemia de febre amarela, essas famílias foram obrigadas a ficar de quarentena em Porto Real. Após esse período, foi pedido ao Governo a permanência dessas famílias na região, dando início a uma das primeiras colônias italianas do Brasil.

Até hoje, foram 19 edições da tradicional Festa da Cultura Italiana de Porto Real, mantendo viva as tradições, principalmente com culinária. A associação já realizou cursos de idioma italiano, culinária italianadança típica.