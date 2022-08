Colóquio sobre saúde ambiental será promovido pelo MEP em VR

Matéria publicada em 27 de agosto de 2022, 10:35 horas

Volta Redonda- As recentes movimentações populares questionando o alto grau da poluição em Volta Redonda, e suas consequências à saúde da população e dos trabalhadores, motivou o MEP(Movimento Ética na Política) a realizar um colóquio sobre saúde ambiental.

De acordo com Silvia Real, que faz parte da equipe socioambiental do MEP. O Movimento, associado a outros coletivos, desde 1999 tem pautado ações pró ativas na tentativa de conter o avanço das diferentes poluições. “Por este motivo, o MEP está convidando a população e a comunidade estudantil para participarem no dia 30 de agosto, terça-feira, do colóquio que será realizado às 9h:30”, destacou Silvia.

Inscrição para certificado: [email protected] ou [email protected] .

Expositores e debatedores

Dra. Ana Russo, Faculdade de Saúde Pública da USP – “Uso do DATASUS para avaliação da Saúde Ambiental em VR-RJ”.

Dra. Fátima Moreira, INTS-FioCruz & Centro de Estudos da Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana – “Níveis de BTEX (Benzeno,Tolueno,Etilbenzeno e Xileno) e metais em amostras ambientais e biológicas em VR”.

A mediação será feita pela Equipe Socioambiental do MEP. Há sinalizadores da participação de acadêmicos das áreas médicas, das engenharias e outras áreas.