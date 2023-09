Coluna Fábio Soares

BONJOUR

BADALO

– A loja Gless Volta Redonda fez o lançamento oficial do seu verão 24. Os empresários Aline Aragão e Júlio Monteiro receberam convidadas ilustres na loja, que agora tem um espaço exclusivo da marca NV e um box de bolsas da marca ISLA.

– Foi um sucesso o stand up comedy “Histórias do Porchat?” com Fábio Porchat, realizado no Cine 9 de Abril, em duas sessões. O ator foi muito simpático, e fez fotos com vários fãs assim que terminou sua missão no palco. No clique Bruno Santos (Ani+ Soluções), Andre vale, Fábio Porchat, Marcellus Cavalvanti (Ani+ Soluções) e Giovanni Citelli.

– Depois do sucesso na Rua 33, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda, a loja Avatim ganhou mais uma unidade, e dessa vez no Shopping Park Sul, também localizado na Cidade do Aço. Na foto a empresária Natasha Bandeira com o esposo e sócio José Bandeira

– A equipe da Avatim preparada para atender vocês! A marca trabalha com produtos exclusivos como difusores; Perfume para interiores; para roupas; Velas; Varetas; Sabonetes líquidos; Refis; Eco Bags; Produtos para banho; Hidratantes; produtos para viagem; Óleos corporais; Óleos essenciais; Produtos para mãos; Produtos para os pés; Sais; Sabonetes em barra; Perfumaria.

UM BRINDE À VIDA!

Desejo muitos anos de vida, luz e saúde para nossos aniversariantes:

– Jéssica Motta, 12 de setembro

– Renata Cadime Veloso, 13 de setembro

+ NOTAS

– Começou no dia 11 de setembro, na Galeria de Arte do GACEMSS, a Exposição ‘Leitura Livre’, do artista voltarredondense Zaqueu Pedroza. A exposição é uma mostra de trabalhos de pinturas, desenhos com caneta e colagens, envolvendo variadas técnicas e formas de expressões.

– A autora do livro infantil ‘A Escola Feliz”, Layla Souza, de Volta Redonda, estreou na Bienal do Livro deste ano com sessão de autógrafos no último domingo, dia 10. Produzida em braile, a obra conta com texturas e estímulos táteis para que todas as crianças e jovens, sobretudo àqueles com baixa ou nenhuma visão, possam ter acesso à leitura e cultura. A inspiração para escrever o livro surgiu através de sua jornada de trabalho como dentista, já que convive diretamente com crianças e adolescentes (com e sem necessidades especiais).

BLÁ-BLÁ-BLÁ

– Deborah Secco revela se houve climão com o marido após revelações íntimas

– Aos 28 anos, Bruna Marquezine desabafa sobre pressão para se tornar mãe

– Demi Lovato classifica seus antigos relacionamentos como nojentos

– Luísa Sonza sai em defesa da nova geração de músicos brasileiros e critica público: “Emburrecidos”

– Filha de Tadeu Schmidt largou a faculdade após homofobia: “Me desencorajaram”

– Gaby Amarantos perdeu 14kg com dieta inusitada