Coluna Fábio Soares

Inaugurou neste mês no Centro de Barra Mansa a clínica Lovina Estética Integrativa. A frente do empreendimento Núbia Magalhães e Paula Santos que trazem diversos tratamentos como harmonização fácil; harmonização corporal; terapia capitalar; massagens modeladoras e relaxantes; tratamento de acne e melasma; estética íntima e muito mais. Siga no Instagram @lovina_skin e acompanhe as novidades.

Uma noite de homenagens e muita emoção. Assim foi o Prêmio Melhores do Ano 2023 da ACIAP-BM (Associação Comercial,

Industrial, Agropastoril e Prestadora de Serviços de Barra Mansa), realizado na noite da última sexta-feira (22), no Espaço M. O evento reuniu empresários, autoridades, convidados para assistir à premiação das empresas que se destacaram em Barra Mansa.

As grandes vencedoras da noite foram as empresas Hortifruti da Mineira, na categoria Comércio; Carvão Guedes, na categoria Indústria; Ulisses Laticínios, na categoria Agropastoril e Grupo Contatto, na categoria Prestação de Serviços, que foram eleitos por votação popular pelo site da entidade, com mais de 60 mil votos. A Biosolvit, scale up de biotecnologia aplicada à sustentabilidade, foi a vencedora do Prêmio Melhores do Ano 2023, na categoria Inovação. Na foto o fundador e CEO da Biotech, Guilhermo Queiroz, recebendo a premiação das mãos dos diretores Roberto Wagner de Souza e Fábio Marassi Barros.

O Sider Shopping realiza show com a banda Sete Cidades, Tributo do Legião Urbana, grupo de grandes sucessos dos anos 80 e 90, como: “Que país é esse?”, “Faroeste Caboclo”, “Pais e filhos” e “Eduardo e Mônica”. Os clientes do empreendimento poderão acompanhar o show, de forma gratuita, no dia 01/10, domingo, às 17h30, no 3º piso, na Praça de Alimentação. No repertório, muitas músicas carregadas de emoção e sentimentalismo que encantarão os fãs da banda.

Sucesso de público, peça “O Vendedor de Sonhos” será encenada no Dia 06 de outubro, às 20 horas, no Teatro GACEMSS , em Volta Redonda. A adaptação do best-seller para o palco é do próprio autor Augusto Cury. O elenco é formado por Mateus Carrieri, Milton Levy, Adriano Merlini, Fernanda Mariano, Bruno Sperança e Guilherme Carrasco. (Foto09)

Segue até o dia 05 de outubro, a campanha de arrecadação de brinquedos da Estácio Resende. Os interessados em colaborar podem realizar suas doações na secretaria da Universidade, na Rua Zenaide Vilela, s/nº, no bairro Jardim Brasília, de segunda à sexta-feira, das 9h às 12h; e aos sábados, das 9h às 13h. Serão aceitos brinquedos novos e usados, desde que em bom estado. Os brinquedos serão entregues em outubro, em menção ao Dia das Crianças, a instituições de apoio a menores na região.

