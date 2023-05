Coluna Fábio Soares

Matéria publicada em 5 de maio de 2023, 09:40 horas

BONJOUR

Um bom dia com muito glamour para meus leitores!

Vanessa Ávila Barbosa

Fátima Sueli Pereira Viana com seu filho, o ator Rafael Viana

BADALO

Os empresários Ana Carolina Varela e Thiago Batista na inauguração do novo empreendimento: Churrascaria Panela de Ferro, com um delicioso rodízio de carnes (ao lado do Posto Flumidiesel)

O Sommelier de Fragrâncias Bob Aldasi, marcou presença na reinauguração da Perfumaria 16, que está em novo endereço: Royal no Jardim Boa Vista, em Barra Mansa.

Neste sábado, dia 06 de maio, no Clube Comercial, em Volta Redonda, a cantora Lexa será a primeira atração do maior evento pop do Sul Fluminense: Super Auê!

O show com Oswaldo Montenegro foi adiado para o dia 02/06 em Volta Redonda, no Cine Teatro 9 de Abril. Abertura das portas às 20h30 e início do show ás 21h30.

Carla Carvalho e o vocalista do grupo Paralamas do Sucesso, Hebert Vianna, que ficou hospedado no Vila Business Hotel, em Volta Redonda.

UM BRINDE À VIDA!

Desejo muitos anos de vida, luz e saúde para nossos aniversariantes:

Flávia Mendes – 02/05

Anna Lima – 04/05

Fernanda Fonseca – 04/05

BLÁ-BLÁ-BLÁ

Show de Rihanna no Super Bowl foi o mais visto da história

– Pocah é criticada por magreza e rebate: “povo chato”

– Autora de Rebelde Brasil fala sobre possível reencontro e retorno da banda

– Com Paolla Oliveira criminosa, Globo programa para outubro “Justiça 2”

– Filme “Mamma Mia 3” está em estágios iniciais de desenvolvimento

– Netflix vai lançar filme sobre serial killer com Robert Pattinson e Robert Downey Jr.