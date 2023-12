Coluna Fábio Soares

BONJOUR

– A escritora Elizabeth Carolina viveu recentemente mais um momento inesquecível de sua carreira. Ao lado de pessoas especiais ela lançou seu mais novo livro “O Desfile das Letrinhas” – que teve toda ilustração feita por uma autista, Clara Vinhas Carraro -, e relançou o sucesso “O Carnaval das Letrinhas”.

Foi uma linda e animada noite de autógrafos, realizada no restaurante Parrilla, em Volta Redonda. As crianças presentes a todo tempo estavam com brilho nos olhos, encantadas com os personagens “O Grito do Carnaval” e “Melindrosa” que fazem parte do universo dos livros. Toda produção do evento teve assinatura da promoter Ana Paula Delgado; agencia responsável Oficina Criativa; Criação, cenário, e personagens do livro por Bruno Chio, cobertura em vídeo por RW Produtora.

Um clique especial de mais um evento de sucesso no Hotel Bela Vista, em Volta Redonda, que foi o “Boteco na Varanda” com show do grupo Juremeiros e Som da Gente. Na foto o jornalista e colunista Emiliano Macedo, o diretor teatral e escritor Rodrigo Hallvys, a coordenadora de eventos do Hotel Bela Vista Carla Carvalho, a promoter Ana Paula Delgado e sua filha Amanda Delgado.

O empresário Ricardo de Salles assumiu a presidência da Abrasel Regional Sul Fluminense. A cerimônia de posse aconteceu na noite da última terça-feira (28), no salão de festas Ricardo Buffet, em Volta Redonda. Mais de 150 convidados, entre empresários e autoridades, prestigiaram o evento, que também contou com uma palestra do Sebrae e um coquetel de comemoração. Na foto Ricardo ao lado do apresentador Taí Braz da Band. (Foto06)

Com os ídolos: Na primeira foto a estrategista de conteúdo para moda Paulla Duarte ao lado do influencer Theodoro, que é considerado um fenômeno nas redes sociais. Promovido pelo Sicomércio Barra Mansa e Sebrae, o jovem veio ministrar uma palestra realizada no Espaço M, em Barra Mansa. Na outra imagem o professor de inglês de Barra Mansa Fábio Rodrigues encontrou a eterna Spice Girl Melanie C num aeroporto no Brasil. A artista veio fez parte de uma line-up do Festival de Música Pop, em Pernambuco.

– Em mais uma ação gratuita para o associado e suas equipes, a CDL Jovem e CDL Barra Mansa realizaram na noite de terça-feira, dia 21 de novembro, a tradicional palestra de fim de ano. Cerca de 400 pessoas lotaram o salão da entidade, localizado no bairro Ano Bom. A palestra “Vender não é sorte, é ciência” foi ministrada pelo palestrante de renome Gustavo Malavota que, de um jeito ímpar e com bom humor, trouxe interação, identificação e emoção ao público com o objetivo de motivar as pessoas que trabalham com vendas a alcançarem seus objetivos na data mais esperada do calendário comercial, o Natal.

– A vice-prefeita Fátima Lima participou na manhã do último sábado, dia 25, das atividades da 7ª edição do projeto ‘Negritude Damião’, evento que estimula a valorização da cultura afro entre estudantes de Barra Mansa e é realizado na Escola Municipal Damião Medeiros, no bairro Paraíso de Baixo. Nesta edição, a ação trouxe como tema as músicas e os ritmos que tiveram a influência do povo preto no Brasil.

