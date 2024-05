Coluna Fábio Soares

Fábio Soares

BONJOUR

Um bom dia com muito glamour para meus queridos leitores!

BADALO

– No sábado, 18 de maio, Manuela Marcatti comemorou 15 anos de uma carreira marcada pela excelência e dedicação exclusiva ao direito médico e à saúde, organizando um café da manhã especial no Urbano Rooftop, em Barra Mansa, que reuniu familiares, amigos e profissionais que foram peças-chave em sua jornada. Na foto Manuela Marcatti e Dr. Aluísio Damásio, cirurgião plástico.

– O encontro foi abrilhantado por uma palestra de Marcondes Valois, profissional com mais de 20 anos dedicados ao CREMERJ, que falou sobre maturidade pessoal e profissional.

– Manuela Marcatti se destaca como figura central na defesa e orientação jurídica da classe médica. Além de gerenciar com excelência sua carreira jurídica, compartilha seu vasto conhecimento como professora universitária nos cursos de medicina da Faculdade de Medicina da UERJ e da UNIVASSOURAS, consolidando-se como uma profissional multifacetada e inspiradora. Um clique com Dr. José Ramon Varela Blanco Diretor da SOMERJ

– Com um mestrado em Direito da Saúde e especialização em Direito Médico pela renomada Faculdade de Coimbra, é sócia do escritório Manuela Marcatti Advogados, atuando ao lado do advogado Ogmar Fernandes. Juntos, formam uma dupla focada em oferecer o melhor suporte jurídico para os profissionais da saúde. Um registro especial do Dr. Ogmar Fernandes, Dra. Luciana Florenzano, Manuela Marcatti e Dr. Marcelo Florenzano

– No último sábado, dia 18 de maio, a deslumbrante Ilha da Gipóia, na Costa Verde, foi palco da tão aguardada e comentada festa de 15 anos da princesa Maria Clara Alfer. O evento, organizado pelos empresários Silvio Ferreira e Franciele Almeida, proprietários da Emex Internet e do Grupo Light House restaurantes, reuniu cerca de 200 convidados e agitou a cidade de Angra dos Reis.

– Sob a impecável coordenação da cerimonialista Ana Paula Gelpke, o evento contou com um time de profissionais renomados, que garantiram uma celebração memorável. A decoração deslumbrante, assinada pela talentosa Iara Santos, especialista em eventos em ilhas, transformou o já conhecido restaurante Canto das Canoas, proporcionando uma atmosfera única para a ocasião. Sob o comando do DJ e produtor Magno Costa, a pista de dança foi animada até altas horas. A presença de atrações como Rio Live e Dj John Failly agitaram os convidados, e diretamente da Mainstreet, os aclamados cantores PL Quest e Bin encantaram os presentes com uma performance excepcional ao lado da bela aniversariante.

– O Espaço Graffith Hall foi palco de uma celebração inesquecível, marcando os 15 anos deste espaço icônico e também os 10 anos da Graffith Eventos no último sábado (18). Além disso, a noite foi especial por ser o aniversário do renomado DJ Graffith. O evento estava impecável em todos os detalhes, com uma decoração assinada por Diogo Buckingham que encantou os convidados. A gastronomia ofereceu diversas opções e as bebidas foram variadas, incluindo deliciosos drinks. A animação ficou por conta dos shows de Ranieri, Noelle & Júnior, DJ Lucas Melo, Petriz, Figurótico, Vitão, além das performances de Lilly Riuby e Bruno Chio. Na foto, Graffith posa ao lado de sua namorada Patrícia Pimentel, compartilhando momentos especiais nesta data memorável.

– A aguardada première do filme “Boa o Suficiente”, dirigido por Marcelo Soares e produzido pela Arte in Foco em parceria com a Promax Produções, foi um verdadeiro sucesso. O evento aconteceu no prestigiado Cine Araújo, localizado no Shopping Park Sul, em Volta Redonda, e contou com a impecável produção de Ana Paula Delgado. Parabenizamos toda a equipe envolvida na realização deste curta-metragem e também aqueles que contribuíram para o brilhantismo desse evento de estreia. Não deixe de seguir @arteinfocobm para conhecer mais sobre o trabalho desta escola. Na foto, o diretor Marcelo Soares posa ao lado do elenco principal, e do figurinista do projeto Matheus Fernandes.

– No último sábado, 18 de maio, o amor foi celebrado em grande estilo com o casamento de Wellington Pires e Thainá Seabra. A cerimônia emocionante aconteceu na encantadora Igreja São José Operário, no Barbará, em Barra Mansa, onde os noivos trocaram juras de amor eterno diante de familiares e amigos. A festa que seguiu no Sítio Chico Bombeiro foi repleta de alegria e animação, com a presença de entes queridos que compartilharam momentos inesquecíveis ao lado do casal. Que a felicidade e o amor estejam sempre presentes na vida dos recém-casados!

UM BRINDE À VIDA!

Desejo muitos anos de vida, luz e saúde para nossos aniversariantes:

BLÁ-BLÁ-BLÁ

– Jade Picon se hospeda em mansão de R$ 200 milhões de bilionário brasileiro

– Nizam diz que aceita ir para A Fazenda: ‘Só tô esperando o convite’

– Isis Valverde faz desabafo sobre maternidade: ‘Não sou uma boa mãe’

– Xamã ostenta carrão milionário após curtir praia no Rio; saiba o valor

– Tony Ramos recebe alta de CTI após segunda cirurgia na cabeça

– Sasha e João Lucas comemoram três anos de casamento: ‘Amor da minha vida’

– Maya Massafera surta em viagem e se tranca após não se reconhecer no espelho