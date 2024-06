Coluna Fábio Soares

Fábio Soares

Um bom dia com muito glamour para meus queridos leitores!

– No último mês, a quarta edição do evento “Quanto Vale o Seu Sonho?” encantou os participantes reunidos na Chácara Recanto dos Sonhos, em Volta Redonda. Sob a coordenação da premiada cerimonialista Thaís Gomes e sua equipe competente, o evento mais uma vez esgotou suas inscrições, acolhendo casais prestes a se casar e debutantes ansiosas por um inesquecível 15 anos. Na foto os assessores e cerimonialistas do evento Thaís Gomes e Guilherme Mesquita.

– A ocasião proporcionou aos presentes a oportunidade de conhecerem profissionais renomados, oferecendo serviços de qualidade e vantagens especiais para seus grandes dias. Cada fornecedor teve a chance de apresentar sua empresa, compartilhando detalhes encantadores para os interessados. Quem esteve presente com sua empresa Lumens Led foi João Carlos.

– No dia 10 de junho, foi inaugurado o tão aguardado salão Donna Cachos, localizado na Avenida Getúlio Vargas, nº 327, no Centro de Volta Redonda. Os sócios proprietários Priscila, Jardisson, Wilka, José, Josiane e Moisés receberam familiares e amigos para celebrar esse marco especial. No espaço, os clientes poderão desfrutar de tratamentos verdadeiramente naturais, sem química agressiva, como Acidificação, Hidronutrição, Nutrição Power, Reconstrução, Detox e Therapia.

– Além disso, o salão oferece cortes, penteados e mechas que valorizam e respeitam as curvas naturais dos cabelos. A proposta principal da Donna Cachos é promover a naturalidade e incentivar as clientes a se redescobrirem, sentindo-se bem com seus cabelos sem recorrer a químicas alisantes ou relaxantes. O espaço Donna Cachos atende de terça a sábado das 9h às 18h (com horário marcado) e pode ser seguido no Instagram @donnacachosoficial. Para mais informações, entre em contato pelo telefone (24) 99253-8915. Na foto convidados: Izabel Maciel, Vanessa Helena Koenigkam, Jefferson Maciel e Karina Maciel

– No dia 14 de junho, a Drogarias Povão celebrou a inauguração de mais uma unidade, desta vez localizada na Rua 12, nº 32 – Vila Santa Cecília, em frente à entrada do Sider Shopping, em Volta Redonda. O evento marcou mais um passo importante dessa renomada rede de farmácias, que tem como missão oferecer um serviço ágil, confiável e um atendimento de excelência aos seus clientes. Na foto Fabiano Couto, Matheus Mazzoni, Marcelo Mazzoni, Melissa Mazzoni, Murilo Mazzoni, Lúcio Nascimento, Marcus Luiz da Silva

– Os empresários e irmãos Marcelo Mazzoni, Melissa Mazzoni, Murilo Mazzoni e Matheus Mazzoni foram os responsáveis por mais essa conquista da Drogarias Povão. Com um amplo mix de produtos que inclui medicamentos, saúde e bem-estar, home care, beleza e higiene, a nova unidade busca atender às necessidades da comunidade local.

Além disso, a Drogarias Povão reforça seu compromisso em servir bem e em contribuir para o bem-estar da população de Volta Redonda. Os interessados podem acompanhar as novidades e promoções pelo Instagram @drogariaspovao.

– A Warner Bros. em colaboração com a 2a1 Cenografia estreou a Casa Warner no Rio de Janeiro, pela primeira vez, após grande sucesso em São Paulo. Inédita na capital carioca, a exposição teve início no dia 14 de junho, no Shopping Nova América, um dos mais prestigiados centros comerciais da cidade, oferecendo um ambiente ideal para os fãs se reunirem e desfrutarem de todas as incríveis atrações que o evento tem a oferecer. A Casa Warner é uma exposição interativa que proporciona aos fãs a oportunidade única de vivenciar experiências inspiradas em suas séries, filmes e personagens favoritos das consagradas franquias Warner Bros. Discovery, como Batman da DC, do Universo Extendido de Harry Potter, personagens Looney Tunes e filmes como Annabelle, o Senhor dos Anéis, entre outros. Na foto os diretores do Diário do Vale e A Voz da Cidade, Luciano Pançardes e sua esposa Renata Pançardes, ao lado de Danielle Paulino da 2a1 Cenografia. Crédito foto: Yuri Melo.

– Tive a honra de marcar presença na Casa Warner no dia 13 que era somente para convidados, e ao lado dos amigos Roberto Teles, Maria Eduarda, Yuri Melo e Juliana Oliveira, aproveitamos cada segundo da exposição interativa que foi realmente incrível. Acredito que em breve trarei novidades para vocês que são fãs da Warner Bros. Aguardem!

– Acontece neste final de semana mais uma edição do Arraiá Solidário do Shopping Park Sul.

A festa vai de sexta (21) a domingo (23) e terá dentre as atrações barracas de instituições como a Casa da Criança e do Adolescente, Apadefi (Associação de Pais e Amigos Deficientes Físicos ) e GAPC (Grupo de Apoio a Pessoas com Câncer). A entrada no evento é gratuita, mas haverá arrecadação de alimentos não perecíveis a serem destinados às instituições parceiras. Dentre as atrações, apresentações de quadrilhas infantis de colégios da cidade, shows ao vivo e DJ todos os dias além, é claro de comidas típicas, como pizza frita, salsichão, milho cozido e caldos doces e salgados. A festa começa nesta sexta-feira às 18h indo até as 23h. No sábado e domingo, das 14h às 23h.