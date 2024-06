Coluna Fábio Soares

Fábio Soares

BONJOUR

Um bom dia com muito glamour para meus queridos leitores!

BADALO

– O Sider Shopping reuniu empresários, autoridades e a imprensa da região Sul Fluminense para o grande lançamento comercial da sua expansão, com a presença ilustre da atriz volta-redondense e estrela da campanha, Vanessa Giácomo. Na foto Fundador e CEO do Grupo AD – Hélcio Póvoa, Prefeito de Volta Redonda – Antônio Francisco Neto e Presidente da CBS Previdência e da Fundação CSN – Monica Fogazza.

– A expansão do Sider Shopping não apenas fortalecerá sua posição como um dos principais centros comerciais da região, mas também promete impulsionar o desenvolvimento econômico local. Com investimentos significativos, o projeto incluirá a adição de novas lojas, restaurantes e espaços de entretenimento, criando centenas de novos empregos diretos e indiretos. Mais um clique com presenças ilustres: Gerente Geral do Sider Shopping – Tiago Gama, Fundador e CEO do Grupo AD – Hélcio Póvoa, Diretora Comercial da AD Mall – Magali Sanches, Presidente da CBS Previdência e da Fundação CSN – Monica Fogazza, Atriz – Vanessa Giacomo, Gerente de Administração e, Relacionamento da CBS – Claudia Pereira dos Reis, Diretora de Administração e Seguridade da CBS – Ana Lucia Seabra, Coordenador de Administração Geral do Grupo AD – Marcelo Pirani, DFA Arquitetos Associados – Responsável pelo projeto da expansão Carlos Alberto Dominguez.

– O evento de lançamento da expansão contou com a presença de diversos empresários locais, que destacaram o potencial econômico do empreendimento para atrair mais investimentos para a cidade. Com a conclusão prevista para junho de 2025, a expansão do Sider Shopping é vista como um passo significativo para consolidar Volta Redonda como um polo comercial e cultural dinâmico. Mais presenças importantes: Analista de Marketing do Sider Shopping – Bruna Castilho, Analista de Marketing do Sider Shopping – Stephane Venturelli, Presidente da CBS Previdência e da Fundação CSN – Monica Fogazza, Gerente Geral do Sider Shopping – Tiago Gama, Coordenador de Administração Geral do Grupo AD – Marcelo Pirani, Promoter – Ana Paula Delgado, Coordenadora de Marketing do Sider Shopping – Patricia Macedo, Consultora Comercial AD Mall – Marcia Val

– Em uma noite de homenagens e lembranças sobre a criação da CDL Jovem, diretores do grupo jovem e da diretoria executiva, receberam em sua sede, na noite de quinta-feira do dia 20, alguns dos ex-presidentes que deixaram seus legados na CDL Jovem ao longo dos 26 anos de história. Eles foram convidados para a inauguração da Sala de Diretoria da CDL Jovem, um espaço moderno, confortável e que também poderá ser utilizado pelos associados da CDL.

– Presente em Resende e Volta Redonda, a Universidade Estácio de Sá acaba de conquistar o conceito 5 na avaliação do Ministério da Educação (MEC), a nota máxima concedida pelo órgão regulador. O conceito institucional foi confirmado após visitas in loco de uma comissão de avaliadores do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), que examinaram critérios como instalações físicas, modelo de ensino, a gestão da universidade e o corpo docente. A instituição já tinha conquistado nota máxima no ensino a distância, em 2019. Na foto Aroldo Alves, CEO da Estácio.

– O Sider Shopping promove o 3º Festival de Xadrez, que acontecerá nos dias 28, 29 e 30 de junho, no 3º Piso. Este evento, que está se tornando uma tradição, promete reunir entusiastas do xadrez de todas as idades e níveis de habilidade, proporcionando um fim de semana repleto de competição, aprendizado e diversão. Durante todo o festival, haverá um espaço gratuito com mesas disponíveis para a prática de xadrez. O espaço está aberto a todos, permitindo que jogadores de todas as idades e níveis possam desfrutar do jogo e interagir com outros entusiastas. É uma excelente oportunidade para socializar, trocar experiências e aprender com outros jogadores. A participação no festival é gratuita, e o evento é aberto ao público. Para mais informações, entre em contato pelo telefone (24) 99248-9506 ou visite o site sidershopping.com.br.

– Os apaixonados por churrasco vão ter oportunidade de se reunir em um evento especial que combina boa comida, música e amor ao próximo. No dia 30 de junho, um domingo, das 11h às 18h, o “BBQ da Solidariedade” será realizado na quadra da APAE Volta Redonda, no bairro Sessenta, em Volta Redonda/RJ. No comando da churrasqueira do evento solidário estará o time do restaurante Corisco, que é conhecido pela sua tradição de mais de 30 anos no segmento e é considerado o “Rei da Costela”. Inclusive, os apaixonados por carne e clientes assíduos do restaurante, no dia do “BBQ da Solidariedade” deverão ir direto para a quadra da APAE Volta Redonda, pois toda estrutura de almoço funcionará lá, neste dia. O Restaurante Corisco estará fechado no dia 30 de junho para atender voluntariamente a demanda do BBQ da Solidariedade e o valor arrecadado durante o evento será destinado à instituição para que ela possa continuar com a manutenção no atendimento dos mais de 260 assistidos e seus familiares.

UM BRINDE À VIDA!

Desejo muitos anos de vida, luz e saúde para nossos aniversariantes:

+ NOTAS

– Durante os dias 5, 6 e 7 de julho (sexta a domingo), o Clube dos Funcionários realiza o Arraiá da PET 2024, com muita música, gastronomia típica, fogueira e quadrilha. A festa acontece na PET – Praça de Esportes Tabajaras, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda. No dia 5 (sexta-feira), o evento começa às 20h, no dia 6 (sábado), às 19h, já no dia 7 (domingo), às 18h. Oferecendo um amplo cardápio para o público, o Arraiá dispõe de barracas com comidas e bebidas típicas, pizza frita, diversos tipos de caldos, churrasquinhos, doces e várias outras delícias. Planejado para toda a família, o evento conta com área kids, quadrilha e shows regionais. Uma das novidades deste ano é a apresentação do Trio Rapacuia, grupo que vai animar o primeiro dia do evento.

BLÁ-BLÁ-BLÁ

