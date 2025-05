Coluna Fábio Soares

BONJOUR

Um bom dia com muito glamour para meus queridos leitores!

BADALO

A agência Chic Viagens, liderada pela CEO Ana Paula Rocha, realizou um evento especial marcado por cultura e conexão entre os convidados. O ponto alto foi a palestra “Egito – Além das Pirâmides”, com o egiptólogo Mohamed Moses e participação de Andreza Varize, da Queops Travel. O evento contou ainda com apresentação artística de Bruno Chio como sacerdote egípcio, decoração sofisticada e gastronomia refinada. Foram lançados novos pacotes de viagem, como “Egito Especial – Dahabeya” e “Índia com Nepal”. A produção foi assinada por Ana Paula Delgado e Regis Cardoso. Para mais informações, entre em contato pelo telefone (24) 99972-4585, siga o perfil @chicviagens no Instagram ou acesse o site www.chicviagens.com.

– Mohamed Moses, Ana Paula Rocha, Bruno Chio, Andresa Varize e Ana Paula Delgado

– Sheila Veríssimo, Ana Paula Rocha e Bruno Chio

– Giselle Costa, Aline Franco, Ana Paula Rocha e Kaline Venturelli

– Michelle Oliveira, Ana Paula Delgado, Bruno Chio, Patrícia Macedo e Rosângela Alves

– Ana Paula Rocha e Débora Rocha

– Ana Paula Delgado, Ana Paula Rocha, e Solange Whehaibe

Fundada em 1994 por Antonio Inácio e Maria Aparecida Oliveira, a Ótica Real se prepara para comemorar seus 31 anos de história, qualidade e compromisso com a visão de seus clientes. Hoje, a frente da loja está João Felipe Oliveira, filho do fundador, que segue os passos da família com dedicação e inovação. Ao seu lado, seguem sua mãe, Maria Aparecida, e sua irmã, Ana Carolina Arantes, mantendo viva a essência familiar do negócio. A Ótica Real é referência na região e trabalha com as principais grifes do mercado óptico, especialmente do renomado grupo Luxottica, que reúne marcas como Ray-Ban, Prada, Versace, Emporio Armani, Vogue, Oakley, Grazi Massafera, Dolce & Gabbana, entre outras. Além disso, também oferece grandes nomes como Carolina Herrera Eyewear, Carrera, Tommy Hilfiger, Hugo Boss, entre outros destaques internacionais. Visite a loja na Rua José Cardoso Guimarães Cotia, 23 – Loja 1 – Galeria da Matriz – Centro – Barra Mansa. Siga no Instagram: @oticareal1994

– Na foto Maria Aparecida Oliveira, João Felipe Oliveira e Ana Carolina Arantes

– Opções para o público masculina e feminina

+ NOTAS

– A Prefeitura de Resende, através da Secretaria Municipal de Cultura, abre no dia 5 de maio, a quarta edição do projeto Arte na Capa de 2025, no Museu da Imagem e do Som de Resende. ‘Doação do Bharão’, apresenta capas de discos da coleção recentemente doada por Francisco Mendes Agüero, conhecido como Bharão. Em meados de abril, Francisco se desfez de sua coleção de discos, doando para o MIS de Resende cerca de 800 LPs e 100 CDs. Francisco é fotojornalista e herdou todos os discos de seu pai, que durante anos trabalhou na indústria fonográfica brasileira. Entre as capas disponíveis na mostra, estão as de artistas consagrados, como Costinha, Erasmo Carlos, Donna Summer, Villa-Lobos, Jacques Brel, Sandoval Dias e Cauby Peixoto, entre outros. O Museu da Imagem e do Som fica localizado no térreo da Casa da Cultura Macedo Miranda, na Rua Luiz da Rocha Miranda, 117, no Centro Histórico de Resende O espaço funciona de segunda a sexta, das 9h às 17h e a entrada é gratuita.

UM BRINDE À VIDA!

Desejo muitos anos de vida, luz e saúde para nossos aniversariantes:

BLA-BLA-BLA

– Camila Queiroz diz que sua mãe trabalha como manicure: ‘Não sou herdeira’

– Bruno, do grupo KLB, estreia no universo da música Techno

– Carolina Dieckmann diz que perdeu papel por ter cara de rica: ‘Preconceito’

– Viih Tube mostra foco na rotina fitness e comemora perda de 15 kg

– Marido de Glória Pires critica homenagem da Globo para a atriz: ‘Injusta’

– Preta Gil diz que está se sentindo viva após cantar com pai: ‘Dose de cura’