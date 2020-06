Com 66 casos confirmados de Covid-19, prefeito alerta sobre número de leitos em hospital de Pinheiral

Matéria publicada em 5 de junho de 2020, 18:50 horas

Ednardo Barbosa disse que caso a ocupação de leitos ultrapasse de 50%, a flexibilização do comércio pode ser alterada

Pinheiral – O prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa, atualizou os números da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, na noite desta sexta-feira (05), durante uma live. O município tem 66 casos confirmados, sendo que 55 já estão recuperados porque já passaram pelo período de 14 dias sem apresentarem piora no quadro de sintomas. Os outros oito infectados estão em isolamento domiciliar. Sobre os novos casos, três são mulheres com 39, 42 e 54 anos de idade, e um homem, de 44.

Dos casos confirmados, Pinheiral tem dois pacientes internados, sendo que um está no Hospital Regional Zilda Arns, em Volta Redonda, e outro no hospital do município, além de um óbito confirmado pela Covid-19.

O município tem seis casos suspeitos da doença, sendo que cinco que estão internados, três estão no hospital de Pinheiral, dois no Hospital Regional, além de um óbito suspeito. Cerca de 326 casos foram descartados.

Leitos e comércio

Diante da situação, o prefeito Ednardo Barbosa comentou sobre a possibilidade da flexibilização do comércio mudar de acordo com o avanço das ocupações dos leitos voltados para Covid-19, no hospital de Pinheiral.

Segundo o prefeito, um dos requisitos para reabertura do comércio seria de que a ocupação de leitos no hospital não ultrapasse de 50%. O hospital possui oito leitos voltados para tratamento de coronavírus e no momento quatro deles estão ocupados, sendo que um paciente internado está confirmado com a Covid-19 e os outros três são suspeitos.

– O quadro de hoje é um alerta. Se nós estivéssemos os quatro pacientes testados positivos e internados no hospital de Pinheiral, nós já teríamos que estar pensando numa volta da flexibilização do comércio e tudo que estivemos trabalhando até hoje – disse o prefeito.

Na próxima segunda-feira (08), ocorrerá uma reunião entre o prefeito e a Secretaria Municipal de Saúde para debater sobre a intensificação da fiscalização no comércio, além de criar alguma campanha para conscientizar a população sobre o combate a Covid-19.

Academias e igrejas

O prefeito Ednardo Barbosa afirmou em live que enviou uma proposta ao MPRJ (Ministério Público do Rio de Janeiro) sobre a possibilidade de flexibilizar o funcionamento de academias e igrejas após o dia 15 deste mês, além propor uma mudança no horário de funcionamento do comércio, preferencialmente do comércio não essencial.