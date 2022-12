Com 74 mil procedimentos em 2022, Porto Real é destaque em odontologia - Diário do Vale

Matéria publicada em 23 de dezembro de 2022, 07:46 horas

Porto Real – A saúde bucal de Porto Real alcançou 74.433 procedimentos odontológicos em 2022. Entre próteses, pediatria, cirurgias e periodontia, os atendimentos aconteceram em 11 unidades de saúde do município, beneficiando 3.998 moradores.

No Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), houve o maior número de atendimentos, realizando 14.453 procedimentos odontológicos.

– Através do CEO disponibilizamos um atendimento especializado ao munícipe, garantindo-lhes um serviços que muitas vezes é oferecido só na rede particular. Além disso, nós possuímos um horário estendido, funcionando também das 17h às 20h e atendendo aquele morador que não consegue vir na unidade no período diurno – explica Fábio Ghetti, diretor Geral do CEO.

A subsecretária de Saúde, Ana Carla de Carvalho, destaca que o município ainda realiza a Visita Domiciliar de Nível Médio através das Unidades de Saúde da Família (USFs).

– Essa é uma maneira de ampliarmos o atendimento, onde junto à Atenção Básica, conseguimos levar o tratamento odontológico aqueles munícipes que não podem ir até as USFs. Isso também gera uma aproximação entre profissionais e moradores, resultando em um tratamento humanizado.

O prefeito Alexandre destaca o atendimento de emergência realizado por meio do Hospital Municipal São Francisco de Assis, que funciona de segunda a domingo, das 8h às 17h, inclusive durante feriados e recessos.

– Só em emergências houve 2.826 procedimentos, proporcionando um atendimento rápido e eficiente. Estamos a cada dia trabalhando para restaurar a qualidade da Saúde municipal e isso passa pelo trabalho incansável dos nossos profissionais.