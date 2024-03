Com 80% de aprovação, OAB Duque de Caxias é a subseção mais bem avaliada do Brasil

Uma pesquisa de satisfação interna, feita nas duas últimas semanas de fevereiro, revelou que a OAB de Duque de Caxias é a subseção brasileira com o maior número de advogados felizes com a atual gestão. Criada para que os doutores inscritos avaliassem a comunicação, gestão, ambiente organizacional e liderança, a pesquisa acabou mostrando que a OABDC atingiu o maior grau de satisfação em diferentes aspectos em todo o Brasil, superando até mesmo os números da maioria das seccionais do país.

A pesquisa foi feita com o envio de um questionário simples – de perguntas fechadas – através de um aplicativo ligado à base de dados da seccional OAB-RJ, que dispara os links para os e-mails dos inscritos em Duque de Caxias. Os números são muito convincentes: 80, 2% dos advogados de Duque de Caxias aprovam a gestão do presidente da subseção, Wagner Botelho. A análise do atendimento prestado pelos funcionários da subseção é ainda mais categórica: 87,1% dos advogados se sentem bem atendidos pela entidade.

Wagner Botelho, o presidente da OAB Duque de Caxias, comemora: “É uma recompensa, um sinal indiscutível de dever cumprido. Transformamos uma subseção apática numa instituição moderna, ágil, conectada e sensível não só às

demandas da advocacia, mas também às urgências de toda a sociedade duquecaxiense.”

Com projetos inovadores como Meu Primeiro Terno, Ordem na Saúde e Câmara de Mediação, entre tantos outros, além de mais de 150 cursos e palestras, a OABDC se mostra como um exemplo de sucesso a ser replicado em todas as subseções

do país.

“Há um dado que me alegra ainda mais: 68,6% dos advogados do município afirmaram que grandes oportunidades de aprendizado e crescimento profissional chegaram para eles nos anos de nossa atuação. É um retorno muito gratificante. Tudo isso foi construído com o trabalho árduo de muitas pessoas. Agradeço demais à toda minha diretoria, aos conselheiros, presidentes e membros de comissões, e a todos os advogados inscritos em nossa entidade”, concluiu o presidente Wagner Botelho.