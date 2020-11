Com 86% das urnas apuradas, Tutuca se destaca com 8.455 votos em Piraí

Matéria publicada em 15 de novembro de 2020, 21:16 horas

Piraí – Com mais de 86% das urnas apuradas, o candidato a prefeito pelo PSC, Arthur Tutuca, vem na liderança com 8.455 votos, o que corresponde a 58,71% dos votos válidos apurados até o momento . O outro concorrente, Alzemiro (PSB), aparece com 5.946, com 41,29% dos votos válidos até o momento.

Piraí possui apenas dois candidatos e segundo a prévia apurada até o momento, a diferença do primeiro colocado para o segundo é de 2509 votos