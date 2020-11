Matéria publicada em 15 de novembro de 2020, 19:49 horas

Porto Real- Com 97% das urnas apuradas, o candidato Alexandre Serfiotis (PSD) está à frente com 5.111 votos, o que representa 38,78%. O candidato à reeleição Ailton Marques (PDT) aparece com 4.921, o que representa 37,34% dos votos. A diferente entre os candidatos é de 190 votos, com isso, Serfiotis lidera a eleição em Porto Real.