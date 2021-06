Com atualização dos postos, Volta Redonda ofertou 5,5 mil doses de vacina contra Covid-19 em um dia

Matéria publicada em 3 de junho de 2021, 15:40 horas

Volta Redonda – O Ministério da Saúde fechou o balanço do número de pessoas vacinadas contra a Covid-19 em Volta Redonda, nesta quarta-feira, dia 2. Após o cálculo feito a partir do drive-thru, que apontou 4.850 doses aplicadas somente na estrutura montada na Ilha São João, chegou-se ao número final de 5.507 pessoas vacinadas.

A diferença para mais no balanço inicial veio a partir dos dados enviados pelas unidades de saúde espalhadas pelos bairros da cidade, que vacinaram grávidas e puérperas (com Pfizer); segunda dose de AstraZeneca (para quem foi vacinado até 10 de março) e pessoas com comorbidades (acima de 18 anos); e segunda dose da CoronaVac para quem ainda aguardava a chegada da vacina.

A marca de mais de 5,5 mil doses aplicadas foi celebrada pela secretária municipal de Saúde, Maria da Conceição, que definiu a quarta-feira como um dia emblemático na luta contra a Covid-19.

“Mostramos, principalmente, que se as remessas chegarem até o município temos capacidade de rapidamente vacinar as pessoas. Aproveitamos cada gotinha dos frascos e conseguimos um número expressivo. Esperamos que a partir de agora mais e mais doses cheguem, para vacinarmos toda a população. Todos que participaram das ações de ontem estão de parabéns”, disse ela.

A estratégia de utilizar tanto o drive-thru como os 41 postos de saúde espalhados pela cidade, segundo a secretária, torna Volta Redonda uma cidade diferenciada. “Poucas cidades têm uma rede de saúde tão forte. Infelizmente, pegamos uma situação muito difícil, que todos já conhecem a história. Mas aos poucos estamos colocando tudo em ordem e mostrando ao país que Volta Redonda será novamente uma referência em Saúde”, destacou.