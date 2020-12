Com cinco medalhistas Resende se destaca na Olimpíada Brasileira de Educação Financeira

Matéria publicada em 20 de dezembro de 2020, 09:55 horas

Evento que foi disputado on-line envolve estudantes e escolas de todo o país

Resende- Alunos da Rede Municipal de Educação colocaram Resende em destaque na II OBEF (Olimpíada Brasileira de Educação Financeira), que este ano foi disputada totalmente no formato on-line devido a pandemia do Coronavírus. As provas aconteceram no período de 23 a 27 de novembro e tiveram duração de 2 horas, mas o anúncio dos vencedores ocorreu nesta quinta-feira, dia 18 de dezembro. Resende teve cinco alunos medalhistas, todos da Escola Municipal Geraldo da Cunha Rodrigues.

Os contemplados de Resende foram os estudantes Edson Vandro Brito dos Reis, do 5° ano (nível 2), e Paula Cunha dos Anjos da Silva, do 6° ano (nível 3), que ganharam o bronze. Júlia Soares Gomes, do 6° ano (nível 3), e Harley Veloso Tavares Júnior, do 7° ano (nível 3), que levaram medalhas de prata. Já o estudante Emanuel Lucas do Prado Rodrigues, do 7° ano (nível 3), ficou com o ouro.

A Olimpíada Brasileira de Educação Financeira é promovida pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB), como uma realização do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, do Departamento de Finanças e Contabilidade. Integra ainda uma iniciativa do Projeto de Extensão Educação Financeira para Toda a Vida.

Em sua segunda edição, ao OBEF aconteceu através de parcerias com Universidades e Institutos distribuídos em vários Estados brasileiros. Participaram estudantes de praticamente todos os estados e do Distrito Federal, o que valoriza ainda mais os resultados obtidos pelos estudantes locais.

De acordo com a Coordenadora de Ciências da Natureza da Secretaria Municipal de Educação, Virginia Teodoro Inocêncio, a OBEF tem por objetivo estimular e desenvolver o estudo da educação financeira nas escolas, com a finalidade de contribuir para a melhoria da qualidade da educação financeira no Brasil. Desta forma, segundo ela, o evento busca despertar o interesse de crianças e adolescentes no aprendizado da educação financeira.

“Seja com apresentação de conceitos, soluções do dia a dia que envolvam o orçamento pessoal, orçamento familiar, decisões de compras realizadas dentro de casa, exemplos de práticas pra juntar dinheiro e saber usá-lo bem”, explicou ela, que fez questão de ressaltar a importância dos professores e da direção da escola, bem como o resultado dos alunos. “O mérito é todo deles e da Escola, que foi uma grande incentivadora”, ressaltou.

De acordo com o regulamento, podem ser inscritos alunos regularmente matriculados em escolas públicas e privadas do 2° ano do ensino fundamental ao 3° ano do ensino médio. A prova é dividida em 5 níveis, de acordo com a escolaridade, e é composta de 10 questões de múltipla escolha para o nível 1 e com 15 questões para os demais níveis. A prova não visa a competição propriamente dita, mas é uma oportunidade de que os estudantes estejam mais próximos dos conceitos de educação financeira de forma lúdica e didática, desenvolvendo competências e habilidades através de sua realização.