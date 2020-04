Com covid-19, Boris Johnson tem piora no quadro e é transferido para a UTI

Matéria publicada em 6 de abril de 2020, 16:32 horas

Londres – O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, apresentou piora no quadro de covid-19. P premie britânico foi transferido para a UTI de um hospital em Londres na tarde desta segunda-feira (6).

De acordo com a emissora Sky News, Johnson está consciente, não faz uso de respirador artificial e sua transferência foi uma medida preventiva, para o caso de ele precisar do aparelho.

No início do dia, o primeiro-ministro publicou em uma rede social que estava no hospital, sob conselho médico, para fazer testes de rotina, mas que estava bem disposto.