Com desfalques, Vasco pode virar líder do Brasileirão nesta terça (15)

Estado do Rio – A quarta rodada do Campeonato Brasileiro começa nesta terça-feira (14). O Vasco enfrenta o Ceará, no Castelão, em Fortaleza (CE), às 21h30. Quarto colocado da Série A, com 6 pontos em três jogos, o Cruzmaltino pode assumir a liderança provisória da competição, já que os atuais líder do torneio – Flamengo e Palmeiras – só jogam na quarta-feira (16). Já o Ceará está em 8º lugar, com 4 pontos, e também pode chegar ao topo da tabela.

O técnico Fábio Carille vai ter cinco desfalques para o jogo no Nordeste. O meia Philippe Coutinho será preservado. Ele esteve em campo na vitória de sábado (12) sobre o Sport, em casa, por 3 a 1 e precisa controlar o desgaste físico. Por questões familiares, o volante Tchê Tchê e o lateral-direito Puma Rodriguez também estão fora da partida. Assim como os zagueiros Maurício Lemos, que ainda se recupera de uma fratura na costela, e Lucas Oliveira, com dores na coxa esquerda.

O treinador falou sobre as sucessivas mudanças na equipe titular e também sobre a queda de rendimento físico dos jogadores na segunda etapa das partidas. Segundo ele, a sequência de jogos, com pouco tempo para treinos, dificulta a preparação ideal.

“A gente está imprimindo uma intensidade muito forte. Precisamos descansar e recuperar. Além disso, com o tempo, os reforços vão se adaptando e melhorando. Isso vai ser muito importante para o Vasco”, disse Carille.