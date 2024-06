Com dois gols de Vini Jr, Brasil goleia Paraguai na Copa América

Nacional – A Seleção Brasileira venceu o Paraguai por 4 a 1 pela segunda rodada da Copa América. Com gols de Vinicius Jr, Savinho e Lucas Paquetá, o Brasil conquistou sua primeira vitória na competição e encaminhou a classificação para as oitavas de final. Omar Alderete descontou para o Paraguai no segundo tempo.

No Allegiant Stadium lotado, em Las Vegas, a Seleção Brasileira eliminou os paraguaios da competição após duas derrotas. Com grande atuação de Vinicius Jr, o Brasil se sobressaiu em partida disputada, apesar do placar elástico. A próxima adversária, é a líder Colômbia.

O Jogo

Após o empate com a Costa Rica, a equipe de Dorival Júnior teve certa dificuldade em se impor na partida. Aos 30 minutos do primeiro tempo, Lucas Paquetá desperdiçou uma cobrança de pênalti, mas logo em seguida, em belo lance, Vinicius Jr abriu o placar em Las Vegas. No fim da primeira etapa, aos 40 minutos, Savinho aproveitou erro da zaga paraguaia e fez o segundo do Brasil e, nos acréscimos, Vinicius Jr aproveitou novo erro do Paraguai e marcou o terceiro.

No segundo tempo, a Seleção novamente enfrentou dificuldades para impor seu ritmo de jogo. O zagueiro Alderete acertou um belo chute na entrada da área e diminuiu para o Paraguai aos 2 minutos. Após bom momento do Paraguai na partida, Paquetá converteu uma nova cobrança de pênalti.

Em busca da liderança do Grupo D, o Brasil enfrentará a atual líder Colômbia na próxima terça-feira (2), às 22 horas (Horário de Brasília).