Com elementos do folk e do sertanejo raiz, Gabriel Menezes lança o videoclipe ‘Moda de Saudade’ no dia 15 de julho

Matéria publicada em 12 de julho de 2022, 16:49 horas

A canção foi gravada em parceria com o pai do artista, Zeildo Gabriel Menezes, e o videoclipe conta com a direção e edição do irmão de Gabriel, Felipe Menezes

Volta Redonda – Criado na Zona Rural de Volta Redonda, interior do Rio de Janeiro, o cantor, compositor e jornalista Gabriel Menezes, apesar de nunca ter levado um estilo de vida tipicamente caipira, sempre se interessou pelas manifestações culturais interioranas, em especial a música caipira. Em 2021, a pandemia fez com que o artista se isolasse temporariamente com a família no interior. Assim, o “clima da roça” trouxe a inspiração para “Moda de Saudade”, novo single autoral que estreou dia 1º de julho e que, agora, ganhará videoclipe, com estreia marcada para esta sexta, dia 15 de julho.

“Moda de Saudade” é um canção folk, melancólica, que fala de ausência e de afeto, trazendo a formação: violão, acordeon e violão de 12 cordas, revisitada pelo olhar jovem e moderno do artista fluminense, de 36 anos. A faixa ganha contornos ainda mais especiais, pois foi produzida em família: o violinista e compositor Zeildo Gabriel Menezes, pai de Gabriel, é quem assina o violão e faz o backing vocal. E Ciron Silva, amigo da vida toda de pai e filho, assina o violão de 12 cordas e a produção musical. Os dois assinam o arranjo da canção.

O videoclipe também foi produzido “em família”, sendo idealizado, filmado, dirigido e editado pelo irmão de Gabriel, o diretor de arte e artista visual Felipe Menezes. Gravado em Miguel Pereira, o clipe trará elementos visuais como estradas, trilhos e estação de trem para fazer uma alusão à saudade. O clipe estará disponível no canal de Gabriel Menezes no YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCzr0RhWJFHXZSUI0FjPnsIw).

“A música esteve presente na minha casa desde sempre. Meu pai é violonista, compositor e toca num grupo de choro. Eu e meu irmão, ainda na infância, nos interessamos pelo violão e começamos a aprender. Desde então, mesmo morando longe um do outro, nunca deixamos de tocar juntos e meu pai é a figura central nas gravações das minhas composições. Com a sua sabedoria e estrada musical de anos, ele me ajuda a concretizar ideias que, muitas vezes, eu não saberia fazer sozinho”, explica Gabriel, que já tem um single lançado em parceria com o pai, a faixa “Dias Bucólicos”.

“Moda de saudade // Tarde demais, eu perdi a paz // Fiquei sem você, ah que falta me faz // E agora a minha vida parece violão sem corda // Por trás do silêncio se esconde uma alma que chora” (Trecho de “Moda de Saudade”)

Apesar dos versos que remetem às tradicionais modas de viola românticas, Gabriel explica que “Moda de Saudade” não é dedicada a alguém ou algo, mas sim à ausência, à saudade que o período da pandemia despertou, e o clipe quis traduzir um pouco deste sentimento em imagens.

“Moda de Saudade” foi composta num momento em que eu estava totalmente isolado da vida social por conta da pandemia, numa pequena chácara no interior do estado, cercada de muita natureza. Olhando agora, creio que o tema saudade tenha surgido pelo clima do momento, com tantas perdas e afastamento das pessoas”, diz.

Gabriel Menezes estuda violão e música desde criança, foi baixista da banda Venus Café por 10 anos, e suas referências musicais são variadas, abrangendo rock, música clássica, além de clássicos como os Beatles e os Beach Boys, e claro, grandes nomes da música caipira como Renato Teixeira e Almir Sater. Seus primeiros singles, lançados em 2019 e em 2020, também fazem um resgate ao gênero, num som que une MPB, folk e indie.

“A viola caipira foi algo que sempre me despertou muito encanto, apesar da minha formação musical ter sido o violão clássico. Quando componho, não penso intencionalmente em soar caipira, até porque acho que pareceria fabricado. É inevitável, no entanto, que com toda a minha formação de ouvinte no gênero, ele esteja presente em minhas obras”, afirma.