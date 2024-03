Com emoção até o último minuto, Seleção Brasileira empata em amistoso contra a Espanha

Espanha – Em um jogo marcado por polêmicas da arbitragem, o Brasil empatou por 3×3 contra a Espanha, no último amistoso da Data Fifa.

Os gols da seleção da Espanhola foram marcados por Rodri, duas vezes de pênalti, e Dani Olmo, com uma jogada espetacular, balançando a rede.

Com altos e baixos da Seleção Brasileira, Rodrygo, Endrick e Paquetá garantiram os três gols do empate.

O destaque da partida foi o jovem promissor Endrick, que entrou no segundo tempo e precisou de apenas 5 minutos em campo para marcar seu primeiro gol no Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid, futura casa da joia de apenas 17 anos.

O próximo jogo do Brasil será no dia 8 de junho, contra o México.