Com filas, votação deve terminar perto das 20h no Rio de Janeiro

Matéria publicada em 2 de outubro de 2022, 20:04 horas

Houve 43 casos de irregularidades

Rio de Janeiro – As longas filas que se formaram durante a votação no estado do Rio de Janeiro devem levar os últimos eleitores a concluírem seus votos por volta de 20h, segundo previsão do presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), desembargador Elton Leme.

O TRE avalia que a validação de dados biométricos de 1,8 milhão de eleitores, o alto comparecimento e a falta de colas com os números dos candidatos foram os motivos para o atraso na votação.

O tribunal não soube informar quantas seções conseguiram encerrar a votação às 17h, nem quantas ainda estavam com filas às 19h, mas o desembargador Elton Leme garantiu que as filas permaneciam em “vários lugares”, principalmente na capital e em Niterói.

“Nessas seções, às 17h, foram distribuídas senhas, e agora estamos ultimando a votação nesses lugares”, disse. “É um número razoável [de seções ainda em votação]”, explicou.

Por conta do problema, a transmissão de dados das urnas da capital para a apuração só começou por volta das 19h. Até então, os votos contabilizados pelo sistema do TSE incluíam apenas urnas do interior do estado.

O TRE-RJ prevê que, com os últimos votos depositados nas urnas, a apuração se encerra em pouco tempo, porque as outras urnas já estarão totalizadas no sistema.

Apesar de o tribunal ter divulgado mais cedo que uma eleição mais demorada já estava na expectativa por causa da validação biométrica, o desembargador reconheceu que foi uma surpresa a formação de filas tão longas.

“Eu diria que sim [foi uma surpresa]. Esperava que os trabalhos ocorressem com mais rapidez. Temos um concurso de fatores servindo de aprendizado para a próxima eleição. A cada eleição nós aprendemos e vamos aperfeiçoando o modo de operar, e diria que temos que investir mais no treinamento dos mesários. Na sistemática de trabalho, algumas zonas funcionaram melhor do que outras, e atribuímos isso à forma como os mesários foram treinados e instruídos a proceder”, frisou o magistrado.

Ocorrências

O Ministério Público Federal contabilizou 43 ocorrências de irregularidades durante o primeiro turno das eleições no estado do Rio.

A procuradora regional eleitoral do Rio, Neide Cardoso de Oliveira, informou que a Polícia Federal flagrou oito ocorrências, sendo seis de boca de urna – quatro delas, no Rio de Janeiro. Houve ainda uma pessoa detida em Campos dos Goytacazes por fotografar seu voto na cabine de votação. Já a Polícia Rodoviária Federal deteve uma pessoa suspeita de compra de votos.

A maior parte das ocorrências foi registrada pela Polícia Civil, que contabilizou 31 bocas de urna, sendo uma delas promovida por um candidato. Houve ainda uma pessoa detida por tentar votar no lugar de outrem e um ônibus alvejado durante a madrugada no município de Carapebus.

Fonte: Agência Brasil*