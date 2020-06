Com hat-trick de Cano, Vasco vence o Macaé em São Januário pela Taça Rio

Matéria publicada em 28 de junho de 2020, 18:02 horas

Rio de Janeiro – O Vasco venceu o Macaé por 3 a 1 neste domingo (28), em São Januário, na partida que marcou o retorno do time após a parada por conta da pandemia do Covid-19. Os gols vascaínos foram todos marcados pelo atacante argentino Germán Cano, que é o artilheiro da equipe na temporada. A partida marcou a estreia do técnico Ramon Menezes no comando do Cruzmaltino.

O próximo compromisso do Gigante da Colina na Taça Rio será na quarta-feira (1/7), diante do Madureira, também em São Januário, pela última rodada da competição. O horário ainda será confirmado.