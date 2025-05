Com o frio, Hemonúcleo de BM busca manter estoque de sangue

Barra Mansa – O inverno começa no próximo mês, mas os termômetros já têm registrado queda nas temperaturas nos últimos dias. Isso costuma provocar uma diminuição na presença de doadores de sangue no Hemonúcleo de Barra Mansa. Por isso, a unidade faz um apelo aos voluntários que não deixem de realizar esse ato solidário tão importante, já que uma única doação pode salvar até quatro vidas.

A captadora de doadores do Hemonúcleo, Cláudia Maria de Oliveira, falou da importância da doação voluntária regular para garantir que os estoques estejam sempre adequados.

“Nesses meses de maio, junho e julho, a tendência é que as pessoas não compareçam ao Hemonúcleo e isso impacta bastante o estoque. Fazemos esse apelo para que não se esqueçam de nos ajudar a continuar salvando vidas. Nós nunca sabemos quando vamos precisar de uma doação de sangue e precisamos ter essa empatia com o outro ser humano que pode estar vivendo um momento tão difícil”, disse.

Cláudia informou que atualmente os tipos B+, B-, O+ e O- apresentam estoque baixo. Já os demais tipos se encontram com nível regular e satisfatório. A captadora aproveitou para ressaltar que as doações têm um importante papel para garantir o sucesso em situações de urgência e emergência médica, além de cirurgias e tratamentos variados.

A doação de sangue é permitida para pessoas com idade entre 16 e 69 anos, com boas condições de saúde. É necessário estar pesando no mínimo 50 quilos e não ter consumido bebidas alcoólicas nas 24 horas que antecedem a doação. No caso de tatuagens, é necessário aguardar o período de seis meses após a sua realização. Pessoas com 60 anos ou mais devem ter feito a primeira doação antes dos 60 para que continuem doando até os 69 anos. Menores de idade podem doar somente com a autorização dos responsáveis.

O Hemonúcleo funciona de segunda a sexta-feira, das 07 às 11h, na Rua Pinto Ribeiro, anexo à Santa Casa de Misericórdia, no Centro. Para outras informações, o telefone da unidade é: (24) 3512-0788.