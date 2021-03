Matéria publicada em 26 de março de 2021, 14:35 horas

Inauguração pode ocorrer ainda no primeiro semestre

Resende РAs obras da nova loja do grupo varejista Havan estão na reta final, em Resende, segundo o prefeito Diogo Balieiro Diniz. Nesta semana, o prefeito recebeu a visita do dono da rede, Fernando Hang, no canteiro de obra, localizado no bairro Paraíso. A nova loja gerará 200 empregos com funcionamento da obra, além dos 300 empregos diretos já gerados com a construção civil.

– As obras da Havan acabam de entrar na reta final! Estive na futura unidade, junto com o empres√°rio e dono da rede Luciano Hang para acompanhar o andamento desta etapa das interven√ß√Ķes, que agora est√£o na fase de finaliza√ß√£o do assentamento de pisos, sistema de ventila√ß√£o, conclus√£o da implanta√ß√£o de paredes e na constru√ß√£o da base da tradicional est√°tua da liberdade – afirmou o prefeito, nas redes sociais.

Havan

A prefeitura de Resende confirmou a abertura da loja da Havan em dezembro do ano passado. O grupo varejista recebeu o alvará, que permitiu a construção da futura loja no município, no final de janeiro. Segundo a assessoria de imprensa da prefeitura, a previsão é que a loja seja inaugurada ainda no primeiro semestre.

РMais uma vez venho aqui compartilhar nossa felicidade em saber que, com mais essa obra, muitos empregos foram gerados e muitos outros ainda estão por vir!! Agradeço aos empresários pela confiança em nosso município e por acreditarem no potencial de desenvolvimento de Resende Рconcluiu Diogo Balieiro nas redes sociais.

Volkswagen 

A Volkswagen Caminh√Ķes e √Ēnibus vai paralisar a produ√ß√£o de sua f√°brica em Resende na pr√≥xima segunda-feira (29) at√© o dia 4 de abril, Domingo de P√°scoa. Segundo a assessoria da empresa, o motivo da paralisa√ß√£o √© por volta da falta de pe√ßas e pela pandemia da Covid-19.

Em 25 março de 2020, a fábrica Volkswagen em Resende antecipou as férias coletivas em função do cenário do coronavírus. No final do mesmo ano, foi anunciada a ampliação da capacidade de produção da fábrica, gerando 550 novas vagas de emprego.