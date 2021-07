Com obstrução intestinal, Bolsonaro será transferido para São Paulo

Matéria publicada em 14 de julho de 2021, 16:29 horas

Brasília – Na tarde desta quarta-feira, dia 14, após uma série de exames, foi contatada uma obstrução intestinal no presidente Jair Bolsonaro e em consequência desse diagnóstico ele deverá ser transferido para São Paulo, onde será avaliada a necessidade de uma cirurgia de emergência. A informação foi confirmada em nota oficial a Secretaria de Comunicação da Presidência da República.

Bolsonaro deu entrada no Hospital das Forças Armadas, em Brasília, na madrugada desta quarta, após sentir fortes dores abdominais. De acordo com informações oficiais, ele chegou a ser sedado pela manhã, mas já acordou e deve ser transferido ainda nesta quarta para São Paulo. Em razão do quadro inicial, o cirurgião gástrico Antonio Luiz Macedo, que acompanha a saúde de Jair Bolsonaro desde o atentado a faca sofridonas eleições de 2018, foi chamado a Brasília para acompanhar o atendimento e também deve ficar responsável pela avaliação do quadro após a transferência para São Paulo.

Nota Oficial:

“Após exames realizados no HFA em Brasília, o Dr. Macedo, médico responsável pelas cirurgias no abdômen do Presidente da República, decorrentes do atentado a faca ocorrido em 2018, constatou uma obstrução intestinal e resolveu levá-lo para São Paulo onde fará exames complementares para definição da necessidade, ou não, de uma cirurgia de emergência.”