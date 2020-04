Com poucas internações da região, Hospital Regional socorre Grande Rio

Matéria publicada em 12 de abril de 2020, 15:12 horas

Pacientes da região metropolitana do Rio, que vai entrando em colapso, estão sendo enviados para o Hospital Regional em Volta Redonda e são a maioria absoluta dos internados

Vídeo mostra ambulâncias trazendo pacientes do Grande Rio para o Hospital Regional, em Volta Redonda

Volta Redonda – O Hospital Regional Zilda Arns, em Volta Redonda, amanheceu o domingo com 65 pacientes internados, apenas nove dias após entrar em funcionamento como hospital exclusivo para o COVID-19, no dia 2 de abril, quando o serviço foi inaugurado pelo governo do Estado. Deste total de pacientes internados, 11 são da região (sete de Volta Redonda e quatro de Barra Mansa). Os 54 pacientes restantes vieram do Grande Rio.

O hospital começou a receber pacientes do Grande Rio em massa, depois que aquela região metropolitana começou a ter problemas de falta de leitos e especialmente UTIs e respiradores. Muitas cidades da área metropolitana, assim como bairros da Capital, estão perto de um colapso na capacidade de atendimento de Saúde para o Covid-19.

Com a reformulação para receber apenas pacientes com Covi-19, o Hospital Regional disponibilizou 180 leitos, sendo 120 de UTI, 8 de isolamento e 52 de enfermaria.

O movimento de ambulâncias trazendo pacientes da Capital e Baixada Fluminense impressiona. Chegam a vir filas de ambulâncias. No sábado eram 58 pacientes internados. Na noite de sábado para domingo deram entrada mais sete pacientes, vindos do Leblon, Nova Iguaçu, Hospital Rocha Maia (Botafogo), Ricardo de Albuquerque (Zona Norte do Rio), Campo Grande, Caxias e um da UPA do Santo Agostinho.

O Hospital Regional está atendendo principalmente pacientes em estado grave. Dos 58 pacientes até sábado à noite, 26 estavam sob ventilação mecânica e 32 em ar ambiente, quase todos em UTI. Com isso foram registrados 9 óbitos nos últimos três dias (três óbitos por dia no período).

A evolução das internações desde o início do funcionamento é extremamente alta. No dia 5 havia 15 internados. No dia 6 cresceu para 18 o número de internados. No dia 7 foi para 24. No dia 8 saltou para 33. No dia 9 pulou para 43. No dia 10 já eram 53. No dia 11, sábado, foi para 58 até o final da tarde, fechando a noite com 65.

Quase 85% destes pacientes são do Grande Rio.

Volta Redonda: leitos vagos

O volume de internações do Grande Rio no Hospital Regional, que é maioria absoluta, deve crescer ainda mais na medida em que o número de pessoas internadas em Volta Redonda é baixo, especialmente em relação ao número de leitos. Com os do Hospital Regional são cerca de 700 leitos. Mas mesmo sem ele são mais de 500 leitos públicos e privados.

No sábado o número de internados em Volta Redonda era 16, conforme anunciou o prefeito Samuca Silva, incluindo rede privada, Hospital Regional e rede pública municipal (este número foi para 19 até o início da noite de sábado).

A rede pública municipal por enquanto encontra-se aliviada (no sábado havia 3 internados suspeitos no Hospital São João Batista e um internado no Hospital do Retiro) – sendo que apenas um destes quatro internados estava sob ventilação mecânica.

Na rede privada de Volta Redonda, no sábado, o Hinja não tinha internações pelo Covi-19. O Hospital da Unimed passou a semana com os leitos reservados para o COVID-19 vazios (apenas uma internação de segunda até sexta-feira), mas no sábado registrou seis internações – das quais quatro deram negativo para o vírus, uma estava sendo avaliada e apenas um paciente testou positivo. O Hospital das Clínicas (ex-Vita) tinha no sábado três internados, sendo um em UTI (sob ventilação mecânica) e dois em enfermaria, em ar ambiente.

O Hospital Regional registrava 6 internações de Volta Redonda até o início da noite de sábado (mais tarde viria outra).

Do dia 5 até sábado, dia 11, no início da noite, um óbito havia sido anotado em Volta Redonda incluindo redes públicas e privada.

Jornal carioca cita socorro ao Rio

Na sua edição digital de quinta-feira, dia 09, o jornal carioca “Extra” cita um dos casos em que pacientes estão tendo que percorrer mais de 100 quilômetros do Grande Rio para Volta Redonda, para conseguir uma vaga de UTI no Hospital Regional.

“A alta demanda por vagas para internações de pacientes com sintomas de coronavírus já afeta o atendimento em hospitais no Rio”, diz o jornal.

Ele conta a história de uma aposentada de 69 anos, internada com suspeita de Covid-19 no Centro de Emergência Regional (CER) Centro, que fica ao lado do Hospital Municipal Souza Aguiar, que foi transferida nesta quarta-feira, dia 08, para uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Regional Zilda Arns, em Volta Redonda, no Sul Fluminense. Referência no tratamento de pacientes graves com a doença, o hospital fica a 102 quilômetros de distância do local onde a idosa mora, em Mesquita, na Baixada Fluminense, cidade que não tem sequer um único leito municipal de isolamento.

– Até ser transferida, no entanto, a idosa passou por um total de quatro unidades de saúde. No dia 1º de abril, com sintomas como dores nas costas, infecção urinária e moleza, ela foi medicada no Hospital Juscelino Kubitschek, em Nilópolis, cidade vizinha a Mesquita. Lá, segundo sua família, fez exames de sangue e urina e teria sido orientada a procurar um hospital de grande porte – narra o jornal.

Ainda segundo o “Extra”, na quarta-feira a aposentada foi levada por parentes para o Hospital Albert Schweitzer, em Realengo. Recebeu soro, fez novos exames e voltou para casa. Dois dias depois, voltou a passar mal. Com diarreia, tosse, vômitos e dificuldade para caminhar, a paciente foi levada por parentes para o Hospital Souza Aguiar, no Centro do Rio. Ela foi submetida a uma tomografia computadorizada e raio x e encaminhada para o CER, onde foi internada e foi confirmado que ela estava com caso grave de coronavírus.

Nesta quarta-feira, ao chegar no CER, uma familiar da aposentada recebeu a notícia de que ela seria transferida para um hospital em Volta Redonda.

– Disseram que o sistema de regulação conseguiu vaga pra lá. Que eu poderia até recusar, mas que, se fizesse isso, ela voltaria para o fim da fila das transferências. Eu autorizei – disse a familiar.

Por Aurélio Paiva