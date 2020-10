Com previsão de chuva, Defesa Civil de Barra Mansa permanece em estágio de atenção

Matéria publicada em 20 de outubro de 2020, 16:59 horas

Barra Mansa- A chuva que atingiu a região na tarde desta terça-feira, dia 20, não causou transtornos ao município de Barra Mansa, segundo a Defesa Civil. O volume de chuva ocorreu dentro do esperado para o dia e constava na previsão meteorológica para essa semana.

Ainda segundo informações da Defesa Civil de Barra Mansa, a chuva desta tarde aconteceu de maneira espaçada com curta duração, mas segundo a previsão do tempo, pode ser que ocorra à noite novas pancadas de chuva.

A Defesa Civil disse por telefone ao DIÁRIO DO VALE, que no momento da chuva, uma equipe estava em operação no bairro Santa Maria e que o órgão permanece em estágio de atenção, caso ocorra alertas de chuvas fortes para o município.

O Rio Barra Mansa se mantém dentro da normalidade, até o momento.