Com protocolos de segurança, estado planeja retomada do turismo e reabertura dos espaços culturais

Matéria publicada em 7 de setembro de 2020, 09:25 horas

Rio- Após definir na semana passada com as secretárias de Estado de Turismo, Adriana Homem de Carvalho, e de Cultura e Economia Criativa, Danielle Barros, o plano de reabertura dos equipamentos culturais e da retomada do turismo no estado. O governador em exercício do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, agora determinou que teatros, cinemas, museus, galerias de arte, entres outros equipamentos, públicos ou privados, também poderão ser incluídos no site Turismo Consciente (www.turismoconscienterj.com.br) .

O site foi criado pela secretaria de Turismo, com o objetivo de permitir ao público verificar quais serviços turísticos estão cumprindo com os protocolos que minimizam o contágio da Covid-19.

– Nosso potencial turístico é incrível. Temos obrigação de usar nossas belezas naturais, de forma sustentável, para gerar emprego e renda para o nosso povo. Acreditamos que o combo turismo e cultura, aliado aos protocolos de segurança, é fundamental para atrairmos os turistas – afirmou o governador.

Durante a reunião com o governador em exercício Cláudio Castro, a secretária de Cultura também apresentou o plano para a utilização dos recursos da Lei Federal Aldir Blanc, sancionada pelo governador em exercício. A secretaria realizou, durante dois dias, encontros virtuais e presenciais com a sociedade civil.

– Esses recursos vêm para socorrer os artistas. É um presente para o setor cultural que vamos operacionalizar. Temos promovido um diálogo muito potente e revelador com a classe artística e com agentes da área de cultura do estado – disse Danielle.

Cerca de 20 mil trabalhadores devem receber o auxílio emergencial, pago em parcelas de R$ 600 por cinco meses consecutivos. O repasse será realizado aos cadastrados em uma plataforma digital, que está sendo desenvolvida em parceria com o Governo Federal.

De acordo com Adriana Carvalho, secretária de estado de Turismo, o desafio, neste momento, é mostrar para as pessoas que o Estado está preparado para fazer todo o receptivo turístico de forma segura.

– Identificamos, com base em outros países, que o turismo com tendência de crescimento hoje é o rodoviário, com as pessoas optando pela viagem de carro ou de ônibus. Por isso, vamos reforçar a divulgação para os nossos vizinhos do Espírito Santo, Minas Gerais e São Paulo. E como o Rio de Janeiro é um estado pequeno, vamos estimular visitas em diversos pontos dentro de uma única viagem. As pessoas podem, por exemplo, ter uma experiência na Região Serrana e no litoral em uma mesma semana – explicou.