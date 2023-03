Com resposta rápida, agentes da PM e da Guarda Municipal prendem suspeito de assalto em Volta Redonda

Matéria publicada em 11 de março de 2023, 19:13 horas

Localização e prisão do suspeito ocorreram logo após o crime no bairro São Geraldo

Volta Redonda – Policiais militares do 28° Batalhão de Polícia Militar, com apoio da Guarda Municipal, prenderam em flagrante um homem, de 29 anos, acusado de roubo, em Volta Redonda. Ação foi uma resposta rápida realizada por meio da colaboração com a Guarda Municipal que efetuou o monitoramento por meio das câmeras de segurança da cidade. A abordagem foi realizada minutos após o crime.

De acordo com as informações recebidas pelos agentes, quatro pessoas que estavam num ponto de ônibus, próximo ao Shopping Park Sul, na noite de sexta-feira (10), tiveram seus pertences levados por um homem.

Após a ação conjunta de localização e abordagem do suspeito, os policiais encontraram com ele R$151,05 e uma bolsa de moedas preta. O homem foi conduzido à 93°DP e lá foi reconhecido pelas vítimas.