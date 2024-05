Com risco de perder a visão, bebê de 2 meses precisa de ajuda para cirurgia

A Retinopatia da Prematuridade (RDP) é um distúrbio no qual os pequenos vasos sanguíneos no fundo dos olhos (retina) do bebê prematuro crescem de maneira anômala. Ela está significativamente associada ao parto prematuro e a maioria dos casos ocorre em bebês que nascem antes de 30 semanas de gestação. Nos casos mais graves, o crescimento rápido e anômalo dos pequenos vasos sanguíneos pode causar o descolamento da retina e a perda de visão.

“Entramos com o pedido pelo plano de saúde e infelizmente o plano não cobre esse procedimento. Teremos que intervir o quanto antes para que essa cirurgia possa ser feita”, explicou Fernanda. Até a publicação desta matéria, a família já tinha conseguido o valor de R$3.963,80. “Eu quero pedir para o pessoal ajudar, porque estamos desesperados e muito preocupados. Estamos pedindo muita força mesmo e contando com a colaboração das pessoas. É isso que dá nossa esperança”, desabafou Fernanda, explicando ainda que tem a expectativa de que Helena volte para casa, após a cirurgia. “Ela vai ter que entubar para fazer a cirurgia. Se ela reagir bem, vai para casa na segunda-feira”.

De acordo com a mãe de Helena, Fernanda dos Santos, de 24 anos, que é diabética, a bebê teve complicações respiratórias e desde então está internada na UTI Neonatal, do Hospital da Unimed Resende.

Resende – A família de Helena Beatriz dos Santos, de apenas 2 meses de vida, precisa de ajuda para custear uma cirurgia de urgência na vista da bebê. Ela foi diagnosticada com Retinopatia da Prematuridade (RDP), um problema nos olhos que pode causar a perda total da visão. A cirurgia será realizada neste sábado (25), em Resende, e os familiares precisam conseguir o valor de R$ 10 mil. Helena nasceu prematura de 31 semanas, no dia 22 de março e desde então vem lutando para não perder a visão.