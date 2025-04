Com risco de queda, BM realiza poda em árvores da Praça da Matriz

Barra Mansa -As secretarias de Manutenção Urbana e de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, em parceria com a Defesa Civil, iniciam nesta quinta-feira (10) um trabalho de poda e corte de cerca de 10 árvores na Praça da Matriz, localizada no Centro.

A decisão de realizar essa ação foi tomada após uma avaliação feita na quarta-feira (9), diante do risco iminente de queda de galhos e até mesmo das próprias árvores.

De acordo com o secretário de Meio Ambiente, Rodrigo Viana, a inspeção realizada por biólogos revelou que muitas das árvores estão infestadas por pragas, o que as deixou em condição de vulnerabilidade.

“As árvores já sofreram com ações do tempo e algumas estão ocas por dentro, com presença de formigas, que não apenas comprometem a saúde das plantas, mas também oferecem riscos à população. A situação é preocupante, uma vez que já foram registrados episódios de queda de galhos, e a possibilidade de uma árvore cair é uma preocupação que pode trazer consequências ainda mais graves”, explicou.

O coordenador da Defesa Civil, João Vitor da Silva Ramos, detalhou o processo de avaliação e as ações que serão executadas para garantir a segurança da população. “Com os laudos dos biólogos em mãos, pudemos analisar o estado das árvores e classificar o nível de risco. A segurança das pessoas que transitam pelo local é nossa prioridade”, enfatizou João Vitor.

Diante dessa situação, o coordenador da Defesa Civil fez um apelo à população para que compreenda a necessidade das intervenções. “Temos um grande risco, tanto para pedestres quanto para os veículos que passam pelo local. A segurança deve vir em primeiro lugar”, ressaltou.

João Vitor informou ainda que a Igreja Matriz de São Sebastião já foi comunicada sobre a gravidade da situação e o início dos trabalhos.

A interdição da Rua Monsenhor Costa terá início nesta quarta-feira, para a execução dos serviços na quinta-feira, com o impedimento de estacionamento de veículos na lateral da praça, bem como o trânsito de pessoas na própria praça.